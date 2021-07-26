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Фиктивные УБД: командир роты вписывал подчиненных в ротацию в ООС за взятки

Понедельник, 26 июля 2021, 13:00
СБУ

В Днепропетровской области задержали командира роты одной из воинских частей при получении взятки от подчиненного за предоставление статуса участника боевых действий: капитан Вооруженных сил Украины разработал схему выдачи УБД без фактического пребывания военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины

Детали: Пользуясь тем, что с октября 2020 года его военная часть дислоцируется в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, командир роты за 40 тысяч гривен дописывал в ротацию военных.

Оперативники задокументировали несколько десятков военнослужащих, которые по документам должны быть на передовой линии обороны, а на самом деле находились у себя дома.

Капитана ВСУ задержали "на горячем" в городе Новомосковск Днепропетровской области во время получения денег от подчиненного военнослужащего за то, что он будет значиться в районе проведения ООС на территории Луганской и Донецкой областей, однако фактически там не будет присутствовать.

 

Служба безопасности Украины, которая осуществляет оперативное сопровождение расследования, сообщает, что с октября 2020 года "услугами" должностных лиц военного гарнизона Днепропетровщины по оформлению фиктивного УБД воспользовались несколько десятков человек.

 

По истечении сроков командировки в ООС военнослужащие, которые ни дня не находились на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

По данным СБУ, стоила такая "услуга" 50% от ежемесячной премии в 20 тысяч гривен, что устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС.

 

Командиру роты как организатору схемы следователи ГБР сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, проводятся обыски, устанавливается общее количество военнослужащих, которые воспользовались услугами командира роты и получили статус УБД.

Темы: ООСвзяткаВооруженные силыДнепропетровская областьГБР
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