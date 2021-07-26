В Україні оголосили штормове попередження

Через ймовірність дощу та гроз у західних областях України оголосили штормове попередження.

Джерело: Укргідрометцентр, державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 27 липня у західних областях України прогнозують грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 26-27 липня у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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