В Україні оголосили штормове попередження
Понеділок, 26 липня 2021, 14:25
Через ймовірність дощу та гроз у західних областях України оголосили штормове попередження.
Джерело: Укргідрометцентр, державна служба із надзвичайних ситуацій
Деталі: За даними Укргідрометцентру, 27 липня у західних областях України прогнозують грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Крім того, 26-27 липня у східних, Волинській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо:
- На українців чекає спекотний тиждень: понеділок буде без опадів, вдень очікується 26-31°.
Українська правда