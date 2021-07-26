В Украине объявили штормовое предупреждение
Понедельник, 26 июля 2021, 14:25
Через вероятность дождя и гроз в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение.
Источник: Укргидрометцентр, государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По данным Укргидрометцентра, 27 июля в западных областях Украины прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним:
- На украинцев ждет жаркая неделя: понедельник будет без осадков, днем ожидается 26-31°.
Украинская правда