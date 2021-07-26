Міст Патона втретє за місяць перетворився на водоспад: у Дніпро хлинула вода
У Києві втретє за місяць прорвало магістральну тепломережу, яка проходить під мостом Патона.
Джерело: "Київ.Оперативний", КМДА
Деталі: У КМДА повідомили, що о 12:26 під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі.
Там відзначили, що прорив стався під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться кожного року в міжопалювальний період.
Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів.
У КМДА додали, що випробування мереж на гідравлічну міцність допомагають виявити "слабкі" місця трубопроводів.
Зокрема, відзначається, що торік, завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам, тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень.
Передісторія: Попередні прориви на мосту Патона сталися 21 і 1 липня.
Тиждень тому у міській адміністрації повідомили, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.
1 липня під мостом Патона також стався прорив.
Магістральна тепломережа була збудована в 1962 році.