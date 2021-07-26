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Міст Патона втретє за місяць перетворився на водоспад: у Дніпро хлинула вода

Понеділок, 26 липня 2021, 16:16
Міст Патона втретє за місяць перетворився на водоспад: у Дніпро хлинула вода

У Києві втретє за місяць прорвало магістральну тепломережу, яка проходить під мостом Патона.

Джерело: "Київ.Оперативний", КМДА

Деталі: У КМДА повідомили, що о 12:26 під мостом Патона виявили та локалізували пошкодження тепломережі.

Там відзначили, що прорив стався під час планових гідравлічних випробувань, що проводяться кожного року в міжопалювальний період.

Наразі розпочалися підготовчі роботи для ремонту тепломережі із залученням верхолазів.

У КМДА додали, що випробування мереж на гідравлічну міцність допомагають виявити "слабкі" місця трубопроводів.

Зокрема, відзначається, що торік, завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам, тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень.

Передісторія: Попередні прориви на мосту Патона сталися 21 і 1 липня.

Тиждень тому у міській адміністрації повідомили, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

1 липня під мостом Патона також стався прорив.

Магістральна тепломережа була збудована в 1962 році.

Українська правда

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Теми: КиївКМДА
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