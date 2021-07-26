Мост Патона в третий раз за месяц превратился в водопад: в Днепр хлынула вода
В Киеве в третий раз за месяц прорвало магистральную теплосеть, которая проходит под мостом Патона.
Источник: "Киев.Оперативный", КГГА
Детали: В КГГА сообщили, что в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети.
Там отметили, что прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период.
Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов.
В КГГА добавили, что испытания сетей на гидравлическую прочность помогают выявить "слабые" места трубопроводов.
В частности, отмечается, что в прошлом году, благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам, теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений.
Предыстория: Предыдущие прорывы на мосту Патона произошли 21 и 1 июля.
Неделю назад в городской администрации сообщили, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.
1 июля на мосту Патона также произошел прорыв.
Магистральная теплосеть была построена в 1962 году.