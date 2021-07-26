Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мост Патона в третий раз за месяц превратился в водопад: в Днепр хлынула вода

Понедельник, 26 июля 2021, 16:16

В Киеве в третий раз за месяц прорвало магистральную теплосеть, которая проходит под мостом Патона.

Источник: "Киев.Оперативный", КГГА

Детали: В КГГА сообщили, что в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети.

Там отметили, что прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период.

Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов.

В КГГА добавили, что испытания сетей на гидравлическую прочность помогают выявить "слабые" места трубопроводов.

В частности, отмечается, что в прошлом году, благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам, теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений.

Предыстория: Предыдущие прорывы на мосту Патона произошли 21 и 1 июля.

Неделю назад в городской администрации сообщили, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

1 июля на мосту Патона также произошел прорыв.

Магистральная теплосеть была построена в 1962 году.

Украинская правда
Темы: КиевКГГА
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 26 июля: арест Семенченко, "Антонов-Канада"

обновленоЗеленский провел массовые увольнения в руководстве СБУ

фотоСоветница ректора столичного вуза торговала дипломами – СБУ

Кравчук после операции на сердце находится в реанимации

Украинку отстранили от соревнований из-за допинга: она не сможет посоревноваться в Токио

Посольство призвало прекратить травлю и преследование футболиста Зозули в Испании

Все новости...
Киев
В Киеве обнаружили 71 больного коронавирусом в сутки
В Киеве 18 химически опасных объектов – спасатели
Украину охватит дневная жара с прохладными ночами
Последние новости
01:22
Генпрокуратура Беларуси подала более 50 исков о запрете деятельности интернет-ресурсов
00:48
Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке
23:47
видеоВ Италии сильный град повредил сотни автомобилей на шоссе
23:32
Диспетчер, посадивший самолет с Протасевичем, уехал из Беларуси – СМИ
22:50
В Словакии согласовали внесение изменений в закон, дающих привилегии вакцинированным
22:28
Полицейского, который "исчез" с $300 тысячами, нашли повешенным в парке – СМИ
21:53
Новости экономики: возможное увольнение главы НБУ, новый актив Ахметова
21:39
В последние дни месяца вернутся дожди и грозы
21:15
Новости 26 июля: арест Семенченко, "Антонов-Канада"
20:44
Задержанные в Литве нелегальные мигранты устроили бунт
Все новости...