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Мост Патона в третий раз за месяц превратился в водопад: в Днепр хлынула вода

Понедельник, 26 июля 2021, 16:16
Мост Патона в третий раз за месяц превратился в водопад: в Днепр хлынула вода

В Киеве в третий раз за месяц прорвало магистральную теплосеть, которая проходит под мостом Патона.

Источник: "Киев.Оперативный", КГГА

Детали: В КГГА сообщили, что в 12:26 под мостом Патона обнаружили и локализовали повреждение теплосети.

Там отметили, что прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний, проводимых ежегодно в межотопительный период.

Сейчас начались подготовительные работы для ремонта теплосети с привлечением верхолазов.

В КГГА добавили, что испытания сетей на гидравлическую прочность помогают выявить "слабые" места трубопроводов.

В частности, отмечается, что в прошлом году, благодаря гидравлическим испытаниям и ремонтным работам, теплосеть под мостом Патона проработала без повреждений.

Предыстория: Предыдущие прорывы на мосту Патона произошли 21 и 1 июля.

Неделю назад в городской администрации сообщили, что эта сеть обеспечивает теплом около 200 жилых домов на Русановке и Березняках.

1 июля на мосту Патона также произошел прорыв.

Магистральная теплосеть была построена в 1962 году.

Украинская правда

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Темы: КиевКГГА
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