Советница ректора столичного вуза торговала дипломами – СБУ

СБУ заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений, в котором советник ректора за взятки продавала дипломы без обучения и экзаменов.

Источник: СБУ

Детали: Правоохранители задержали женщину в Киеве на получении части взятки. СБУ задокументировала несколько фактов передачи денег.

Она наладила механизм получения денег от студентов - за взятки она обещала ранее отчисленным содействие в восстановлении в вузе и получении дипломов.

Стоимость "услуг" стартовала от $1,5 тыс.

Ей сообщили о подозрении по статье "Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", решается вопрос об избрании меры пресечения.