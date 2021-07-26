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Советница ректора столичного вуза торговала дипломами – СБУ

Понедельник, 26 июля 2021, 19:43

СБУ заблокировала коррупционную схему в одном из частных высших учебных заведений, в котором советник ректора за взятки продавала дипломы без обучения и экзаменов.

Источник: СБУ

Детали: Правоохранители задержали женщину в Киеве на получении части взятки. СБУ задокументировала несколько фактов передачи денег.

Она наладила механизм получения денег от студентов - за взятки она обещала ранее отчисленным содействие в восстановлении в вузе и получении дипломов.

Стоимость "услуг" стартовала от $1,5 тыс.

Ей сообщили о подозрении по статье "Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы", решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

Украинская правда
Темы: Киеввузыдипломвзятка
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