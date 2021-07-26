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Поліцейського, який "зник" із $300 тисячами, знайшли повішеним у парку – ЗМІ

Понеділок, 26 липня 2021, 22:28

Поліція знайшла тіло патрульного, який повісився в парку Одеси. ЗМІ пишуть, що це тіло т.в.о. заступника начальника Ізмаїльського відділу управління патрульної поліції області Івана Митькина, про зникнення якого повідомлялося раніше.

Джерело: патрульна поліція Одеської області, "Думська"        

Деталі: Поліція офіційно повідомила, що патрульного без видимих ​​ознак насильницької смерті знайшли повішеним на дереві в парку Перемоги. Попередня кваліфікація - самогубство.

Як повідомили "Думській" джерела в правоохоронних органах, старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії - він сидів під деревом з петлею на шиї, закріпленою на гілці.

За словами видання, зовні все виглядає як суїцид, але поліцейські не виключають вбивство. Це належить з'ясувати експертам.

Передісторія: 25 липня ЗМІ писали, що Митькин кілька днів тому перестав виходити на зв'язок, перед цим позичивши у товаришів по службі близько 300 тисяч доларів.

Українська правда
Теми: ОдесаполіціяОдеська область


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