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Полицейского, который "исчез" с $300 тысячами, нашли повешенным в парке – СМИ

Понедельник, 26 июля 2021, 22:28
Полицейского, который исчез с $300 тысячами, нашли повешенным в парке – СМИ

Полиция нашла тело патрульного, который повесился в парке Одессы. СМИ пишут, что это тело и.о. заместителя начальника Измаильского отдела управления патрульной полиции области Ивана Митькина, об исчезновении которого сообщалось ранее.

Источник: патрульная полиция Одесской области, "Думская"

Детали: Полиция официально сообщила, что патрульного без видимых признаков насильственной смерти обнаружили повешенным на дереве в парке Победы. Предварительная квалификация произошедшего - самоубийство.

Как сообщили "Думской" источники в правоохранительных органах, старший лейтенант полиции умер от механической асфиксии — он сидел под деревом с петлей на шее, закрепленной на ветке.

По словам издания, внешне все выглядит как суицид, но полицейские не исключают, что имело место убийство. Это предстоит выяснить экспертам.

Предыстория: 25 июля СМИ писали, что Митькин несколько дней назад перестал выходить на связь, перед этим одолжив у сослуживцев около 300 тысяч долларов.

Украинская правда

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Темы: ОдессаполицияОдесская область
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