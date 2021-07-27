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Байден заявив про завершення військової місії США в Іраку

Вівторок, 27 липня 2021, 00:48

Президент Сполучених Штатів Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі підписали угоду, яка офіційно припиняє військову місію США в Іраці.

Джерело: The Guardian, АР

Пряма мова Байдена: "Наша роль в Іраку... продовжувати навчати, допомагати і мати справу з "Ісламською державою", але ми не збираємося бути в зоні бойових дій – вже до кінця цього року".

"Наша спільна боротьба проти ІДІЛ є дуже важливою для стабільності регіону, і наше співробітництво у боротьбі з тероризмом продовжиться, навіть коли ми перейдемо до нової фази (співпраці, – ред.)".

Деталі: Місія, яка тривала 18 років, повинна завершитися до кінця 2021 року. Проте, за словами президента Штатів, співпраця США з Іраком у боротьбі з тероризмом продовжиться.

Байден і аль-Казимі зустрілися в понеділок для проведення перших очних переговорів у рамках стратегічного діалогу між США та Іраком.

Наразі в Іраку перебуває 2500 американських військовослужбовців, які зосереджені на протидії "Ісламській державі".

Роль США в Іраку буде стосуватися навчання та консультування іракських військових. Проте не уточнюється, скільки американських військовослужбовців залишиться в Іраці.

Аль-Казимі зазначив, що іракські сили безпеки можуть самостійно боротися проти "Ісламської держави".

Зустріч Байдена й аль-Казимі відбулася за три місяці до нових виборів в Іраку.

США також виділять 5,2 млн. доларів на фінансування місії ООН з моніторингу жовтневих виборів в Іраці.

"Ми з нетерпінням чекаємо виборів у жовтні", –  сказав Байден.

Що передувало: Сполучені Штати Америки скоротили свій контингент в Афганістані та Іраку до 2 500 військовослужбовців у кожній з країн, що є найменшою кількістю за майже 20 років.

Теми: СШАІракБайден


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