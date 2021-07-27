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Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке

Вторник, 27 июля 2021, 00:48
Байден заявил о завершении военной миссии США в Ираке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми подписали соглашение, которое официально прекращает военную миссию США в Ираке.

Источник: The Guardian, АР

Прямая речь Байдена: "Наша роль в Ираке... продолжать обучать, помогать и иметь дело с "Исламским государством", но мы не собираемся быть в зоне боевых действий – уже до конца этого года".

"Наша совместная борьба против ИДИЛ очень важна для стабильности региона, и наше сотрудничество в борьбе с терроризмом продолжится, даже если мы перейдем в новую фазу (сотрудничества, – ред.)".

Детали: Миссия, которая длилась 18 лет, должна завершиться к концу 2021 года. Однако, по словам президента Штатов, сотрудничество США с Ираком в борьбе с терроризмом продолжится.

Байден и аль-Казыми встретились в понедельник для проведения первых очных переговоров в рамках стратегического диалога между США и Ираком.

Сейчас в Ираке находится 2500 американских военнослужащих, которые сосредоточены на противодействии "Исламскому государству".

Роль США в Ираке будет касаться обучения и консультирования иракских военных. Однако не уточняется, сколько американских военнослужащих останется в Ираке.

Аль-Казими отметил, что иракские силы безопасности могут самостоятельно бороться против "Исламского государства".

Встреча Байдена и аль-Казыми состоялась за три месяца до новых выборов в Ираке.

США также выделят 5,2 млн долларов на финансирование миссии ООН по мониторингу октябрьских выборов в Ираке.

"Мы с нетерпением ждем выборов в октябре", - сказал Байден.

Что предшествовало:Соединенные Штаты Америки сократили свой контингент в Афганистане и Ираке до 2500 военнослужащих в каждой из стран, что является наименьшим количеством почти за 20 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАИракБайден
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