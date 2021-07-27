Безос предлагает NASA $2 миллиарда в обмен на контракт по строительству лунного модуля

В понедельник бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.

Источник: письмо Джеффа Безоса, Reuters, Укринформ

Детали: Компания Безоса Blue Origin, говорится в письме, "стремится построить будущее, в котором миллионы людей будут жить и работать в космосе на благо Земли. Мы убеждены, что для продвижения будущего Америки в космосе NASA должно быстро и гарантированно вернуться на Луну".

По словам миллиардера, Blue Origin откликнулась на срочный призыв NASA разработать посадочный модуль, создала национальную команду – для проектирования, строительства и эксплуатации системы полета.

NASA инвестировала в эту команду более полумиллиарда долларов, и она показала хорошие результаты. Команда разработала безопасную и эффективную конструкцию, которая сможет обеспечить высадку человека в 2024 году для постоянной миссии на Луне.

В качестве горючего модуль использовать жидкий водород, который можно добывать на Луне.

Систему спроектировано таким образом, чтобы она могла перемещаться на разных ракетах-носителях, в том числе Falcon Heavy, SLS, Vulcan и New Glenn, отмечает Безос, считая это большим преимуществом проекту. Начальная миссия компании Blue Origin требует всего трех коммерческих запусков. Это очень малое количество и снижает риск провала миссии через аномалии при запуске, говорится в письме.

"Однако, - продолжает Безос - несмотря на эти преимущества, в момент должностное лицо Агентства решило предоставить многолетнюю, многомиллиардную поддержку компании SpaceX ... Это решение нарушило традицию успешных коммерческих космических программ NASA, положив конец конкуренции на годы вперед".

Зато Безос предложил NASA возместить до $ 2 млрд дефицита бюджета в обмен на контракт по созданию посадочного модуля для высадки на Луну. Компания готова отказаться от получения платежей в этом году и в течение двух последующих лет.

"Это не отсрочка, а полный отказ от этих платежей", - подчеркивается в письме.

Blue Origin предлагает своим счетом принять участие в разработке и запуске элемента посадочного модуля, чтобы снизить риски для астронавтов. Расходы на эту часть программы компания оценивает более чем в $1 млрд.

Компания предлагает заключить контракт с фиксированной ценой и покрыть все перерасхода, в том числе связанные с увеличением расходов партнеров.

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