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COVID у світі: змінилася трійка лідерів за поширенням хвороби

Вівторок, 27 липня 2021, 06:29
COVID у світі: змінилася трійка лідерів за поширенням хвороби

За добу 25 липня у світі діагностували понад 444 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Ірані, Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 35 тисяч, в Ірані – понад 31 тисячу нових інфікувань, в Індії – понад 30 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індонезія та Британія.

 

Україна серед країн світу займає 88 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 19 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Іспанія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Франція, Італія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 177 183 824 особи. Наразі нараховується майже 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 182 840 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 25 липня в Україні зафіксували 213 нових випадків захворювання на COVID-19 і 2 летальних випадки, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 256 осіб, одужали 170 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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