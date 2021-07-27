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COVID в мире: изменилась тройка лидеров по распространению болезни

Вторник, 27 июля 2021, 06:29

За сутки 25 июля в мире диагностировали более 444 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Иране, Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 35 000, в Иране - более 31 000 новых заражений, в Индии - более 30 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индонезия и Великобритания.

 

Украина среди стран мира занимает 88 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 19 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Испания, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Франция, Италия.

За все время пандемии вылечились от недуга 177 183 824 лица. Сейчас насчитывается около 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 182 840 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 25 июля в Украине зафиксировали 213 новых случаев заболевания COVID-19 и 2 летальных случая, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 256 человек, выздоровели 170 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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