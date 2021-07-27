Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У морі біля Мальти врятували 46 мігрантів

Вівторок, 27 липня 2021, 07:03

Збройні сили Мальти (AFM) в понеділок врятували групу із 46 мігрантів, які постраждали.

Джерело: Xinhuanet

Деталі: За словами представника поліції, групу врятувала морська ескадра, і це було в рамках операції, яка розпочалася в неділю.

За даними громадської організації Alarm Phone, яка отримує дзвінки від людей, що перетинають Середземне море, деякі з мігрантів мали "важкі" вогнепальні поранення.

Однак представник поліції не спростував і не підтвердив цього факту.

Як зазначає видання, у числі врятованих мігрантів була дитина.

Теми: світ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 15:27СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище

Український плавець встановив новий олімпійський рекорд  

інфографіка"За жодних обставин": президентський антирейтинг очолив Порошенко

інфографікаУкраїнці відповіли Путіну на тезу про "один народ"

Середня ціна на автогаз у мережах АЗС продовжує бити рекорди

інфографіка Парламентський рейтинг: бар’єр долають 5 партій

Усі новини...
світ
Акції пов'язаних зі скейтбордингом японських компаній зросли після перемоги господарів на Іграх
Головні новини неділі та ночі: "бронза" шпажиста Рейзліна, володіння Ватикану
Президент Тунісу відправив прем’єра у відставку і заморозив роботу парламенту
Останні новини
17:48
"Електроважмаш" можуть приєднати до "Турбоатома", у компанії ідею підтримують
17:29
В ЄС оцінили кмітливу реакцію Києва на угоду щодо "Північного потоку-2" – Politico
17:25
Стоматологиню, яку судять за побиття дітей, позбавили ліцензії
17:23
Енергоатом отримав понад мільярд прибутку за перше півріччя
17:19
70 тисяч доларів за посаду в "Укрзалізниці": посередник хабарника постане перед судом
17:07
документУ Білорусі "Белсат" і його соцмережі визнали екстремістськими: за репост – арешт
16:51
Ціни на каву у світі зросли до рекорду за 7 років
16:40
оновлено від 15:27СБУ прийшла на головне київське сміттєзвалище
16:39
фотоДва арештовані в "Борисполі" літаки Boeing продадуть на аукціонах
16:29
фотоУ Києві німець намагався обдурити іракця: обіцяв посвідку на проживання за гроші
Усі новини...