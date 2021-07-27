У морі біля Мальти врятували 46 мігрантів
Вівторок, 27 липня 2021, 07:03
Збройні сили Мальти (AFM) в понеділок врятували групу із 46 мігрантів, які постраждали.
Джерело: Xinhuanet
Деталі: За словами представника поліції, групу врятувала морська ескадра, і це було в рамках операції, яка розпочалася в неділю.
За даними громадської організації Alarm Phone, яка отримує дзвінки від людей, що перетинають Середземне море, деякі з мігрантів мали "важкі" вогнепальні поранення.
Однак представник поліції не спростував і не підтвердив цього факту.
Як зазначає видання, у числі врятованих мігрантів була дитина.