В море возле Мальты спасли 46 мигрантов
Вторник, 27 июля 2021, 07:03
Вооруженные силы Мальты (AFM) в понедельник спасли группу из 46 мигрантов, которые пострадали.
Источник: Xinhuanet
Детали: По словам представителя полиции, группу спасла морская эскадра, и это было в рамках операции, которая началась в воскресенье.
По данным общественной организации Alarm Phone, которая получает звонки от людей, пересекающих Средиземное море, некоторые из мигрантов имели "тяжелые" огнестрельные ранения.
Однако представитель полиции не опроверг и не подтвердил этот факт.
Как отмечает издание, в числе спасенных мигрантов был ребенок.