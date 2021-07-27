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В море возле Мальты спасли 46 мигрантов

Вторник, 27 июля 2021, 07:03

Вооруженные силы Мальты (AFM) в понедельник спасли группу из 46 мигрантов, которые пострадали.

Источник: Xinhuanet

Детали: По словам представителя полиции, группу спасла морская эскадра, и это было в рамках операции, которая началась в воскресенье.

По данным общественной организации Alarm Phone, которая получает звонки от людей, пересекающих Средиземное море, некоторые из мигрантов имели "тяжелые" огнестрельные ранения.

Однако представитель полиции не опроверг и не подтвердил этот факт.

Как отмечает издание, в числе спасенных мигрантов был ребенок.

Темы: мир
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