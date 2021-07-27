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COVID в Україні: 681 хворий за добу і 266 госпіталізованих

Вівторок, 27 липня 2021, 08:22
УП

За добу 26 липня в Україні зафіксували 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків від COVID-19, госпіталізували 266 осіб, одужали 515 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше випадків захворювання в цей понеділок зареєстрували у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях.  

Серед нових хворих 37 дітей та 5 медпрацівників.

За добу протестовано: методом ПЛР – 22 330 осіб, методом ІФА – 8 918 осіб,  експрес-тестами – 13 491 особа.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 249 344 осіб, із них одужали 2 184 880 осіб, померли 52 876 осіб.

Нагадаємо: У світі 25 липня діагностували понад 444 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Ірані, Індії. Україна серед країн світу займає 88 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 19 позицію.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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