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COVID в Украине: 681 больной за сутки и 266 госпитализированных

Вторник, 27 июля 2021, 08:22
УП

За сутки 26 июля в Украине зафиксировали 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни и 27 летальных случаев от COVID-19, госпитализировали 266 человек, выздоровели 515 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в г. Киев (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.

Среди новых больных 37 детей и 5 медработников.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 22 330 человек, методом ИФА – 8 918 человек, экспресс-тестами – 13 491 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 249 344 человек, из них выздоровели 2 184 880 человек, умерли 52 876 человек.

Напомним: В мире 25 июля диагностировали более 444 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Иране, Индии. Украина среди стран мира занимает 88 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 19 позицию.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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