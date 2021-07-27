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У Києві за добу 188 нових хворих на COVID-19

Вівторок, 27 липня 2021, 12:46
Фото КМДА

За добу 26 липня у столиці виявили 188 нових випадків коронавірусу, летальних випадків не зафіксовано.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації з посиланням на мера столиці Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в
столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано".

Деталі: Серед нових хворих 111 жінок віком від 19 до 83 років, 65 чоловіків віком від 18 до 85 років, 8 дівчаток від 1 до 17 років та 4 хлопчики від 2 до 13 років.

28 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (60), Святошинському (38) та у Шевченківському (27) районах.

Станом на 27 липня у столиці вже 218 201 підтверджений випадок коронавірусу, 5 228 хворих померли, подолали вірус 208 723 мешканці міста, з них 130 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 26 липня в Україні зафіксували 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків від COVID-19, госпіталізували 266 осіб, одужали 515 осіб.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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