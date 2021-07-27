В Киеве за сутки 188 новых больных COVID-19
За сутки 26 июля в столице обнаружили 188 новых случаев коронавируса, летальных случаев не зафиксировано.
Источник: сайт Киевской городской администрации со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "188 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано".
Детали: Среди новых больных 111 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 65 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 13 лет.
28 больных госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (60), Святошинском (38) и в Шевченковском (27) районах.
По состоянию на 27 июля в столице уже 218 201 подтвержденный случай коронавируса, 5 228 больных умерли, преодолели вирус 208 723 жителя города, из них 130 за минувшие сутки.
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Предыстория:
- За сутки 26 июля в Украине зафиксировали 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни и 27 летальных случаев от COVID-19, госпитализировали 266 человек, выздоровели 515 человек.