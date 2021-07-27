В Киеве за сутки 188 новых больных COVID-19

За сутки 26 июля в столице обнаружили 188 новых случаев коронавируса, летальных случаев не зафиксировано.

Источник: сайт Киевской городской администрации со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "188 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрировано".

Детали: Среди новых больных 111 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 65 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 2 до 13 лет.

28 больных госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (60), Святошинском (38) и в Шевченковском (27) районах.

По состоянию на 27 июля в столице уже 218 201 подтвержденный случай коронавируса, 5 228 больных умерли, преодолели вирус 208 723 жителя города, из них 130 за минувшие сутки.

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