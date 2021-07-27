Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламентський рейтинг: бар’єр долають 5 партій

Вівторок, 27 липня 2021, 13:16
Парламентський рейтинг: бар’єр долають 5 партій
Фото з сайту ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то в парламент могли би потрапити 5 партій, лідирує "Слуга народу".

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 23-25 липня

Дослівно: "Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором". 

 

Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,3%, за "Батьківщину" – 12,8%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5%. 

 

За Радикальну партію і партію Мураєва "Наші" готові віддати голоси по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,3%, партію "Сила і честь" – 4,1%, партію "Свобода" – 3,4%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Дослідження тривало 23-25 липня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяВерховна Радапартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
соціологія
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: