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Парламентський рейтинг: бар’єр долають 5 партій

Вівторок, 27 липня 2021, 13:16
Фото з сайту ВР

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то в парламент могли би потрапити 5 партій, лідирує "Слуга народу".

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 23-25 липня

Дослівно: "Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором". 

 

Деталі: За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,3%, за "Батьківщину" – 12,8%, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,4%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5%. 

 

За Радикальну партію і партію Мураєва "Наші" готові віддати голоси по 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,3%, партію "Сила і честь" – 4,1%, партію "Свобода" – 3,4%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%.

Дослідження тривало 23-25 липня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2500 респондентів у віці від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2%. 

Українська правда
Теми: соціологіяВерховна Радапартії


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