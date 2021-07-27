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Парламентский рейтинг: барьер преодолевают 5 партий

Вторник, 27 июля 2021, 13:16
Фото с сайта ВР

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то в парламент могли бы попасть 5 партий, лидирует "Слуга народа".

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 23-25 ​​июля

Дословно: "Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором".

 

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы проголосовать 14,3%, за "Батькивщину" – 12,8%, "Оппозиционная платформу – За жизнь" – 12,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5%. 

 

За Радикальную партию и партию Мураева "Наши" готовы отдать голоса по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,3%, партию "Сила и честь" – 4,1%, партию "Свобода" – 3,4%.

Рейтинг других политических сил – менее 3%.

Исследование проходило 23-25 ​​июля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Украинская правда
Темы: социологияВерховная Радапартии
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