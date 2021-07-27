У США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим

Центри США з контролю і запобігання захворювань (CDC) рекомендували всім, навіть щепленим від COVID-19 людям, носити маски в приміщеннях, особливо в небезпечних з точки зору епідеміології районах країни.

Джерело: директор CDC Рошель Валенські під час брифінгу, яку цитує CNN

Деталі: Вона повідомила, що навіть вакциновані люди можуть заражатися і передавати "Дельту", тому потрібно оновити рекомендації.

Відтепер усім людям, навіть вакцинованим, рекомендують носити маски в громадських місцях, особливо в регіонах з "значним" і "високим" рівнем зараження. "Високий" рівень мають 46% регіонів країни.

За її словами, ця рекомендація стосується також учнів і викладачів шкіл, хоча раніше планували звільнити від масок в школах вакцинованих. Носити маски рекомендуватимуть усім викладачам, співробітникам та учням шкіл незалежно від статусу щодо вакцинації.

У відомстві закликають всіх, хто не прищепився, зробити це, оскільки вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби.

Нагадаємо: У квітні CDC послабили правила носіння масок для вакцинованих громадян.