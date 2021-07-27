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В США рекомендуют из-за "Дельты" носить маски даже вакцинированным

Вторник, 27 июля 2021, 23:48

Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) рекомендовали всем, даже привитым от COVID-19 людям, носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны.

Источник: директор CDC Рошель Валенски во время брифинга, которую цитирует CNN

Детали: Она сообщила, что даже вакцинированные люди могут заражаться и передавать "Дельту", поэтому нужно обновить рекомендации.

Согласно рекомендациям, все люди, даже вакцинированные, должны носить маски в общественных местах, особенно в регионах со "значительным" и "высоким" уровнем заражения.

"Высокий" уровень имеют 46% регионов страны.

По её словам, эта рекомендация относится также к учащимся и преподавателям школ, хотя ранее планировали освободить от масок в школах вакцинированных.

В ведомстве призывают всех, кто не привился, сделать это, поскольку вакцина защищает от тяжелого течения.

 

Темы: СШАкоронавирусэпидемия
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