Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах
Середа, 28 липня 2021, 00:38
У Мінську засудили чотирьох місцевих жителів за білі листки паперу на вікнах, їх заарештували на термін від 13 до 28 діб.
Джерело: Telegram-канал "Вясна" назірае
Деталі: 26-річного Юрія Клімошевського, 31-річного Андрія Муравйова, 32-річного Дениса Кулікова і 42-річну Майю Шатохіну затримали вдома і звинуватили у "вираженні своїх політичних інтересів, через білий аркуш паперу на вікні".
Усі фігуранти справи заперечили, що листи паперу на їхніх вікнах мали політичний підтекст.
Проте суд не взяв до уваги пояснень і Клімошевського та Шатохіну заарештував на 15 діб, Кулікова – на 13 діб, Муравйова – на 28 діб.
Крім того, за повідомленням Telegram-каналу, у Клімошевського під час обшуку вилучили два телефони та два ноутбуки.
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Українська правда