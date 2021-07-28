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Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах

Середа, 28 липня 2021, 00:38

У Мінську засудили чотирьох місцевих жителів за білі листки паперу на вікнах, їх заарештували на термін від 13 до 28 діб.

Джерело: Telegram-канал "Вясна" назірае

Деталі: 26-річного Юрія Клімошевського, 31-річного Андрія Муравйова, 32-річного Дениса Кулікова і 42-річну Майю Шатохіну затримали вдома і звинуватили у "вираженні своїх політичних інтересів, через білий аркуш паперу на вікні".

Усі фігуранти справи заперечили, що листи паперу на їхніх вікнах мали політичний підтекст.

Проте суд не взяв до уваги пояснень і Клімошевського та Шатохіну заарештував на 15 діб, Кулікова – на 13 діб, Муравйова – на 28 діб.

Крім того, за повідомленням Telegram-каналу, у Клімошевського під час обшуку вилучили два телефони та два ноутбуки.

Нагадаємо:

  • У Білорусі сайт і всі соціальні мережі телеканалу "Белсат" визнали екстремістськими.
  • У Білорусі триває черговий наступ на свободу ЗМІ. У травні заблокували портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів, а до редакторів прийшли з обшуками. У підсумку щонайменше 15 з них затримали.
  • 24 травня самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести.

Українська правда
Теми: Білорусь


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