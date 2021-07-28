Четырех жителей Минска арестовали за белые листы бумаги на окнах
Среда, 28 июля 2021, 00:38
В Минске осудили четырех местных жителей за белые листы бумаги на окнах, их арестовали на срок от 13 до 28 суток.
Источник: Telegram-канал "Вясна" назирае
Детали: 26-летнего Юрия Климошевського, 31-летнего Андрея Муравьева, 32-летнего Дениса Куликова и 42-летнюю Майю Шатохину задержали дома и обвинили в "выражении своих политических интересов, через белый лист бумаги на окне".
Все фигуранты дела отрицали, что листы бумаги на их окнах носили политический подтекст.
Однако суд не принял во внимание объяснений и Климошевського и Шатохину арестовал на 15 суток, Куликова - на 13 суток, Муравьева - на 28 суток.
Кроме того, по сообщению Telegram-канала, в Климошевського во время обыска изъяли два телефона и два ноутбука.
Напомним:
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Украинская правда