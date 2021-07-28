"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику

Директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко заявив, що швидше за все пожежа у лісах заповідника виникла через підпал.

Джерело: Остапенко в ефірі Hromadske.radio

Пряма мова: "Було декілька місць загоряння, тому, найімовірніше, йдеться про умисний підпал. Пожежа охопила загалом близько 4 га площі.

Небезпека була серйозною через сильний вогонь та вітер. І також тому, що через кілька центрів вогню було складно орієнтуватись".

Що передувало: 27 липня близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Національного заповідника "Хортиця" сталася пожежа, під час якої знищено близько 1 гектару лісового масиву.