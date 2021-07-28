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"Вероятно, речь идет об умышленном поджоге" – директор Хортицы о пожаре в заповеднике

Среда, 28 июля 2021, 02:32
Вероятно, речь идет об умышленном поджоге – директор Хортицы о пожаре в заповеднике

Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что, скорее всего, пожар в лесах заповедника возник из-за поджога.

Источник: Остапенко в эфире Hromadske.radio

Прямая речь: "Было несколько мест возгорания, поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил в общем около 4 га площади.

Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться".

Что предшествовало: 27 июля около 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального заповедника Хортица произошел пожар.

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Темы: Запорожская областьпожар
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