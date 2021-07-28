Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Вероятно, речь идет об умышленном поджоге" – директор Хортицы о пожаре в заповеднике

Среда, 28 июля 2021, 02:32

Директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко заявил, что, скорее всего, пожар в лесах заповедника возник из-за поджога.

Источник: Остапенко в эфире Hromadske.radio

Прямая речь: "Было несколько мест возгорания, поэтому, вероятнее всего, речь идет об умышленном поджоге. Пожар охватил в общем около 4 га площади.

Опасность была серьезной из-за сильного огня и ветра. И также потому, что через несколько центров огня было сложно ориентироваться".

Что предшествовало: 27 июля около 13:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории Национального заповедника Хортица произошел пожар.

Темы: Запорожская областьпожар
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о ценах на электроэнергию: С 1 августа "сюрпризов" для общества не будет

Зеленский упрекнул Кличко из-за крестного хода УПЦ МП

фотоАвтобус с паломниками столкнулся с фургоном по дороге из Киева

На границе Армении и Азербайджана произошли новые столкновения, есть погибшие

Свитолина прорвалась в полуфинал Олимпиады в Токио

В Киеве умер первый пациент со штаммом Дельта

Все новости...
Запорожская область
В заповеднике Хортица произошел пожар – уничтожен гектар леса
В Бердянске за несколько часов выпало 126 мм осадков: 2 человека погибли
В Мелитополе умер пострадавший от взрыва на предприятии
Последние новости
12:54
СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения – Зеленский
12:50
За сутки в Киеве прибавилось 189 больных коронавирусом
12:36
Италия: почти все умершие от COVID-19 с февраля не были полностью вакцинированы
12:29
Зеленский говорит, что его не пугают протесты судей против реформы: Нормальные волны
12:17
В Грузии – новые максимумы заражений коронавирусом с середины декабря
12:16
Зеленский о ценах на электроэнергию: С 1 августа "сюрпризов" для общества не будет
12:09
Зеленский об урегулировании на Донбассе: "Нормандская встреча" будет, но все зависит от России
11:57
В Одесской области массово отравились дети, приехавшие на отдых с большой группой
11:52
фотоЖара отступит с начала августа
11:45
США и РФ проводят встречу в Женеве, как договорились Путин и Байден
Все новости...