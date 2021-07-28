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Військові США нанесли більше десятка авіаударів по "Талібану"

Середа, 28 липня 2021, 04:15

Протягом минулого тижня американські військові здійснили більше десятка авіаударів на підтримку афганських урядових сил, які воюють з "Талібаном".

Джерело: АР з посиланням на Пентагон

Деталі: Військові США використовували як звичайні бойові літаки, так і ударні безпілотники.

Літаки здійснювали вильоти з баз за межами Афганістану, оскільки американські військові вивели свої бойові літаки з країни.

Повітряні удари були нанесені в ряді регіонів країни, але основні зусилля були зосереджені на Кандагарі, який, на думку американських військових, може захопити "Талібан".

Зараз "Талібан" контролює понад 200 з 419 районних центрів і перекриває шляхи постачання між регіонами.

Проте "Талібан" хоч і чинить тиск на регіональні центри, проте не контролю жодного із 34.

"Ми готові продовжувати цей підвищений рівень підтримки в найближчі тижні, якщо" Талібан" продовжить свої атаки", - сказав генерал Френк Маккензі, глава Центрального командування США, який контролює виведення американських військових та приймає рішення про повітряну підтримку афганських військ.

У той же час центральне командування заявляє, що виведення військ США завершене більш ніж на 95%.

Нагадаємо: Уряд Афганістану на тлі нового наступу сил "Талібану" запровадив комендантську годину практично на всій підконтрольній йому території.

Теми: АфганістанСША


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