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Военные США нанесли более десятка авиаударов по "Талибану"

Среда, 28 июля 2021, 04:15
Военные США нанесли более десятка авиаударов по Талибану

На прошлой неделе американские военные совершили более десятка авиаударов в поддержку афганских правительственных сил, воюющих с "Талибаном".

Источник: АР со ссылкой на Пентагон

Детали: Военные США использовали как обычные боевые самолеты, так и ударные беспилотники.

Самолеты осуществляли вылеты из баз за пределами Афганистана, поскольку американские военные вывели свои боевые самолеты из страны.

Воздушные удары были нанесены в ряде регионов страны, но основное внимание было сосредоточено на Кандагаре, который, по мнению американских военных, может захватить "Талибан".

Сейчас "Талибан" контролирует более 200 из 419 районных центров и перекрывает пути поставок между регионами.

Однако "Талибан" хотя и оказывает давление на региональные центры, однако не контролирует ни один из 34.

"Мы готовы продолжать этот повышенный уровень поддержки в ближайшие недели, если "Талибан "продолжит свои атаки", - сказал генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, который контролирует вывод американских военных и принимает решения о воздушной поддержке афганских войск.

В то же время центральное командование заявляет, что вывод войск США завершен более чем на 95%.

Напомним: Правительство Афганистана на фоне нового наступления сил "Талибана" ввело комендантский час практически на всей подконтрольной ему территории.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСША
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