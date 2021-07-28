Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень "тиші" на Донеччині

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області.

Джерело: Звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області СММ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню, включно з 119 вибухами. За попередню добу в цій області зафіксовано 10 порушень.

У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 138 порушень.

Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, зокрема декілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петрівського та поблизу неї.

У Місії зазначають, що свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на чотирьох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.

Крім того, БПЛА Місії знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Нагадаємо: Російські окупанти тричі порушили "тишу", в тому числі й запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.