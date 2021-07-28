Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень "тиші" на Донеччині

Середа, 28 липня 2021, 04:52
Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень тиші на Донеччині

Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області.

Джерело: Звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецькій області СММ зафіксувала 394 порушення режиму припинення вогню, включно з 119 вибухами. За попередню добу в цій області зафіксовано 10 порушень.

У Луганській області Місія не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За попередній звітний період у цій області зафіксовано 138 порушень.

Місія зафіксувала численні порушення режиму припинення вогню, зокрема декілька вибухів, на ділянці розведення в районі Петрівського та поблизу неї.

У Місії зазначають, що свободу пересування СММ і далі обмежували, зокрема на чотирьох блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.

Крім того, БПЛА Місії знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS.

Нагадаємо: Російські окупанти тричі порушили "тишу", в тому числі й запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька областьОБСЄвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Донецька область
ЗСУ за добу просунулись на понад кілометр на бахмутському напрямку – Череватий
Череватий: У районі Кліщіївки – потужні бої, деталі згодом
За добу через обстріли 6 людей загинули, ще 50 поранені
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: