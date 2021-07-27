Річниця перемир’я: бойовики запустили майже 70 мін в районі Золотого-4
Російські окупанти тричі порушили "тишу", в тому числі й запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.
Джерело: штаб ООС, пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила
Деталі: У 24 ОМБр повідомили, що із самого ранку бойовики випустили близько 7 десятків осколково-фугасних мін зі 120-мм міномету в район населеного пункту Золоте-4.
Також ворог вів вогонь з мінометів біля Водяного. У районі Катеринівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо: З опівночі 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ.
На сході України за рік режиму припинення вогню загинули 45 українських військовослужбовців та 163 зазнали поранень. Це вдвічі менше, ніж роком раніше.