Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Річниця перемир’я: бойовики запустили майже 70 мін в районі Золотого-4

Вівторок, 27 липня 2021, 18:00

Російські окупанти тричі порушили "тишу", в тому числі й запустили близько 70 осколково-фугасних мін у районі Золотого-4.

Джерело: штаб ООС, пресслужба 24 ОМБр імені короля Данила

Деталі: У 24 ОМБр повідомили, що із самого ранку бойовики випустили близько 7 десятків осколково-фугасних мін зі 120-мм міномету в район населеного пункту Золоте-4.

Також ворог вів вогонь з мінометів біля Водяного. У районі Катеринівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Зазначається, що бойових втрат у ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

 

Нагадаємо: З опівночі 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились у ТКГ.

На сході України за рік режиму припинення вогню загинули 45 українських військовослужбовців та 163 зазнали поранень. Це вдвічі менше, ніж роком раніше.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаперемир’я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Держдепі виявили зображення свастики

відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден

Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року

Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"

В ОГП заявили, що зараз не можуть звільнити Мамедова за власним бажанням

З нардепа Брагара зняли звинувачення в наркотиках: патрульних покарали

Усі новини...
Донбас
За рік "тиші" на Донбасі загинули вдвічі менше бійців, ніж за рік до того
На Донбасі за добу окупанти 15 разів гатили по позиціях ЗСУ
Загострення на Донбасі: 10 порушень "тиші", 7 поранених та травмованих
Останні новини
04:52
Місія ОБСЄ зафіксувала за добу майже 400 порушень "тиші" на Донеччині
04:15
Військові США нанесли більше десятка авіаударів по "Талібану"
03:24
Байден заявив про загрозу "справжньої війни" через кібератаки
02:32
"Найімовірніше, йдеться про умисний підпал" – директор Хортиці про пожежу в заповіднику
01:58
У Києві помер перший пацієнт зі штамом Дельта
01:17
У Держдепі виявили зображення свастики
00:38
Чотирьох жителів Мінська заарештували за білі аркуші паперу на вікнах
00:09
відеоПутін має ядерну зброю, нафту й більше нічого – Байден
23:48
інфографікаУ США рекомендують через "Дельту" носити маски навіть вакцинованим
22:50
У Британії найбільше щоденних випадків смерті від COVID-19 з березня
Усі новини...