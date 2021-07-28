Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки почти 400 нарушений "тишины" в Донецкой области

Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 394 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области.

Источник: Отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области СММ зафиксировала 394 нарушения режима прекращения огня, включая 119 взрывов. За минувшие сутки в этой области зафиксировано 10 нарушений.

В Луганской области Миссия не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 138 нарушений.

Миссия зафиксировала многочисленные нарушения режима прекращения огня, в том числе несколько взрывов, на участке разведения в районе Петровского и вблизи него.

В Миссии отмечают, что свободу передвижения СММ и дальше ограничивали, в частности на четырех блокпостах вооруженных формирований на юге Донецкой области.

Кроме того, БПЛА Миссии снова подвергались воздействию помех сигнала GPS.

Напомним: Российские оккупанты трижды нарушили "тишину", в том числе и запустили около 70 осколочно-фугасных мин в районе Золотого-4.