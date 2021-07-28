Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Індонезії за добу – понад 2 тисячі смертей від коронавірусу

Середа, 28 липня 2021, 06:18
В Індонезії за добу – понад 2 тисячі смертей від коронавірусу

За добу 26 липня у світі діагностували понад 577 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 61 тисячу, в Індонезії – понад 45 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 42 тисячі випадків.

Крім того, в Індонезії зафіксували 2 069 смертей від коронавірусу за добу.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія та Іран.

Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Іспанія, Британія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 177 657 967 осіб. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 192 978 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 26 липня в Україні зафіксували 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків від COVID-19, госпіталізували 266 осіб, одужали 515 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: