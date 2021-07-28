В Індонезії за добу – понад 2 тисячі смертей від коронавірусу

За добу 26 липня у світі діагностували понад 577 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Індії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 61 тисячу, в Індонезії – понад 45 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 42 тисячі випадків.

Крім того, в Індонезії зафіксували 2 069 смертей від коронавірусу за добу.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія та Іран.

Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Іспанія, Британія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 177 657 967 осіб. Наразі нараховується понад 14 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 192 978 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 26 липня в Україні зафіксували 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби і 27 летальних випадків від COVID-19, госпіталізували 266 осіб, одужали 515 осіб.