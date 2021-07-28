В Индонезии за сутки – более 2 тысяч смертей от коронавируса

За сутки 26 июня в мире диагностировали более 577 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индонезии, Индии.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 61 тысячи, в Индонезии - более 45 тысяч новых заражений, в Индии - более 42 тысяч случаев.

Кроме того, в Индонезии зафиксировали 2 069 смертей от коронавируса в сутки.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 13 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Франция, Испания, Великобритания, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания.

За все время пандемии вылечились от недуга 177657967 человек. Сейчас насчитывается более 14 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4192978 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 26 июля в Украине зафиксировали 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни и 27 летальных случаев от COVID-19, госпитализировали 266 человек, выздоровели 515 человек.