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Українки зупинилися за крок до півфіналу з парного тенісу на Олімпіаді-2020

Середа, 28 липня 2021, 10:18

Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо.

Джерело: пресслужба НОК та олімпійської команди

Українки в 1/4 фіналу поступилися представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній. Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6.

Пряма мова: "Ми доклали всіх зусиль. Суперниці не давали шансів, але ми намагалися змінити тактику. На жаль, не вдалося реалізувати моменти до кінця.

Наш виступ на Олімпійських іграх завершено. Ми дуже вдячні всім вболівальникам за підтримку, яка завжди дуже важлива для нас й яку ми дуже цінуємо".

Нагадаємо:

  • Через скандал із допінгом WADA застосувало санкції до спортсменів, які представляють РФ. У 2019 Всесвітнє антидопінгове агентство заборонило Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях на чотири роки.
  • На Олімпіаді спортсмени із цієї країни виступають із символікою ОКР (олімпійського комітету Росії) та без супроводу національного гімну. 

Українська правда
Теми: ОлімпіадаспортУкраїна


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