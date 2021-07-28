Українки зупинилися за крок до півфіналу з парного тенісу на Олімпіаді-2020

Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо.

Джерело: пресслужба НОК та олімпійської команди

Українки в 1/4 фіналу поступилися представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній. Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6.

Пряма мова: "Ми доклали всіх зусиль. Суперниці не давали шансів, але ми намагалися змінити тактику. На жаль, не вдалося реалізувати моменти до кінця.

Наш виступ на Олімпійських іграх завершено. Ми дуже вдячні всім вболівальникам за підтримку, яка завжди дуже важлива для нас й яку ми дуже цінуємо".

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