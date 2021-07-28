Украинки остановились в шаге от полуфинала с парного тенниса на Олимпиаде-2020

Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио.

Источник: пресс-служба НОК и олимпийской команды

Украинки в 1/4 финала уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет встречи - 2:6, 1:6.

Прямая речь: "Мы приложили все усилия. Соперницы не давали шансов, но мы пытались изменить тактику. К сожалению, не удалось реализовать моменты до конца.

Наше выступление на Олимпийских играх завершено. Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку, которая всегда очень важна для нас и которую мы очень ценим".

Напомним: