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Украинки остановились в шаге от полуфинала с парного тенниса на Олимпиаде-2020

Среда, 28 июля 2021, 10:18

Украинские теннисистки сестры Людмила и Надежда Киченок остановились в шаге от полуфинала парного турнира Олимпийских игр в Токио.

Источник: пресс-служба НОК и олимпийской команды

Украинки в 1/4 финала уступили представительницам ОКР Веронике Кудерметовой и Елене Весниной. Счет встречи - 2:6, 1:6.

Прямая речь: "Мы приложили все усилия. Соперницы не давали шансов, но мы пытались изменить тактику. К сожалению, не удалось реализовать моменты до конца.

Наше выступление на Олимпийских играх завершено. Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку, которая всегда очень важна для нас и которую мы очень ценим".

Напомним:

  • Из-за скандала с допингом WADA применило санкции к спортсменам, представляющим РФ. В 2019 Всемирное антидопинговое агентство запретило России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.
  • На Олимпиаде спортсмены из этой страны выступают с символикой ОКР (Олимпийского комитета России) и без сопровождения национального гимна.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаспортУкраина
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