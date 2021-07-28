Автобус з паломниками зіткнувся з фургоном по дорозі з Києва

На автодорозі "Київ-Чоп" сталася ДТП за участю вантажного фургона та автобуса, який віз паломників з Києва у Львів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 28 липня о 02:34.

Аварія сталася неподалік села Синів Гощанської ТГ Рівненського району за участю вантажного фургона "Mercedes-Benz Sprinter" та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ".

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон "Mercedes-Benz Sprinter".

Серед постраждалих водій фургона.

В автобусі "Львів-Київ", який перевозив 56 паломників та 2 водіїв, ніхто не постраждав.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.

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