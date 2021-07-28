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Автобус з паломниками зіткнувся з фургоном по дорозі з Києва

Середа, 28 липня 2021, 11:09
Автобус з паломниками зіткнувся з фургоном по дорозі з Києва

На автодорозі "Київ-Чоп" сталася ДТП за участю вантажного фургона та автобуса, який віз паломників з Києва у Львів.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 28 липня о 02:34.

Аварія сталася неподалік села Синів Гощанської ТГ Рівненського району за участю вантажного фургона "Mercedes-Benz Sprinter" та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ".

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон "Mercedes-Benz Sprinter".

 

Серед постраждалих водій фургона.

В автобусі "Львів-Київ", який перевозив 56 паломників та 2 водіїв, ніхто не постраждав.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.

 
 

Що передувало: 27 липня тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату зібрались на Володимирській гірці, щоб відсвяткувати 1033 річницю хрещення Русі. Мізерна кількість людей мала на обличчі маски. Правоохоронці нарахували 55 тисяч учасників святкових заходів.

Українська правда

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Теми: ДТП
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