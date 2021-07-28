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Автобус с паломниками столкнулся с фургоном по дороге из Киева

Среда, 28 июля 2021, 11:09
Автобус с паломниками столкнулся с фургоном по дороге из Киева

На автодороге "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием грузового фургона и автобуса, который перевозил паломников из Киева во Львов.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области

Детали: Сообщение о ДТП поступило по спецлинии 28 июля в 2:34.

Авария произошла возле села в Ровенском районе с участием грузового фургона "Mercedes-Benz Sprinter" и автобуса нерегулярных перевозок "Львов-Киев".

На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон "Mercedes-Benz Sprinter".

Среди пострадавших водитель фургона.

 

В автобусе "Львов-Киев", который перевозил 56 паломников и 2 водителей, никто не пострадал.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.

 
 

Что предшествовало: 27 июля тысячи верующих Украинской православной церкви Московского патриархата собрались на Владимирской горке, чтобы отпразновать 1033 годовщину крещения Руси. Мизерное количество людей было в масках. Правоохранители насчитали 55 тысяч участников праздничных мероприятий.

Украинская правда

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Темы: ДТП
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