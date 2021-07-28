Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський "шпиганув" Кличка через хресну ходу УПЦ МП

Середа, 28 липня 2021, 11:39
УП

Президент Володимир Зеленський нарікає на погану комунікацію столичної влади щодо хресної ходи прихожан Української православної церкви Московського патріархату, присвяченої річниці хрещення Київської Русі.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація"

Пряма мова: "Вчора у нас була хода… 55 тисяч людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято.. але я від київської влади не бачив комунікації. Всі бояться, не хочуть людям сказати: будьте обережні.

Більшість людей – похилого віку, вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив".

Деталі: Президент звернув увагу на те, що до столиці централізовано завезли багато людей, але не забезпечили їм елементарних умов комфорту і безпеки: мовляв, багато людей ночували на подвір’ї Києво-Печерської лаври, а під час ходи питну воду вірянам роздавала поліція, бо вони її не мали.

Що передувало: 27 липня тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату зібрались на Володимирській гірці, щоб відсвяткувати 1033 річницю хрещення Русі. Мізерна кількість людей мала на обличчі маски. Правоохоронці нарахували 55 тисяч учасників святкових заходів.

Валентина Романенко, УП
Теми: ЗеленськийКиївВіталій Кличкоцерква


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело

ДПСУ підтвердила закриття кордону на в’їзд у Білорусь

НАБУ і САП просять взяти Януковича з сином під варту

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про ціни на електроенергію: З 1 серпня "сюрпризів" для суспільства не буде
Зеленський про врегулювання на Донбасі: "Нормандська зустріч" буде, але все залежить від Росії
Зеленський: 150 тисяч дітей отримають грошову допомогу до навчального року
Останні новини
21:45
Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС
21:31
ЄБРР планує надати Ощадбанку кредит у 100 млн євро з правом увійти в капітал
21:23
Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака
21:02
Гривня продовжує зміцнюватись до долара та євро
20:46
фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською
20:31
В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США
20:13
Мін'юст розраховує на перемогу України у великій справі проти РФ щодо Донбасу
19:57
РНБО проведе виїзне засідання на Донеччині – джерело
19:40
Наглядова рада "Нафтогазу" затвердила 130 млн премії правлінню "авансом"
19:24
Під час лісових пожеж в турецькій Анталії постраждали більше 50 людей
Усі новини...