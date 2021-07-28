Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський "шпиганув" Кличка через хресну ходу УПЦ МП

Середа, 28 липня 2021, 11:39
Зеленський шпиганув Кличка через хресну ходу УПЦ МП
УП

Президент Володимир Зеленський нарікає на погану комунікацію столичної влади щодо хресної ходи прихожан Української православної церкви Московського патріархату, присвяченої річниці хрещення Київської Русі.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація"

Пряма мова: "Вчора у нас була хода… 55 тисяч людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято.. але я від київської влади не бачив комунікації. Всі бояться, не хочуть людям сказати: будьте обережні.

Більшість людей – похилого віку, вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив".

Деталі: Президент звернув увагу на те, що до столиці централізовано завезли багато людей, але не забезпечили їм елементарних умов комфорту і безпеки: мовляв, багато людей ночували на подвір’ї Києво-Печерської лаври, а під час ходи питну воду вірянам роздавала поліція, бо вони її не мали.

Що передувало: 27 липня тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату зібрались на Володимирській гірці, щоб відсвяткувати 1033 річницю хрещення Русі. Мізерна кількість людей мала на обличчі маски. Правоохоронці нарахували 55 тисяч учасників святкових заходів.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийКиївВіталій Кличкоцерква
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: