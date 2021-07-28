Зеленський "шпиганув" Кличка через хресну ходу УПЦ МП

Президент Володимир Зеленський нарікає на погану комунікацію столичної влади щодо хресної ходи прихожан Української православної церкви Московського патріархату, присвяченої річниці хрещення Київської Русі.

Джерело: Зеленський у спілкуванні з журналістами на форумі "Україна 30. Децентралізація"

Пряма мова: "Вчора у нас була хода… 55 тисяч людей. Можна по-різному ставитися. Я розумію, що це свято.. але я від київської влади не бачив комунікації. Всі бояться, не хочуть людям сказати: будьте обережні.

Більшість людей – похилого віку, вони повинні були йти всі в масках, хоча б так. Я масок там не бачив".

Деталі: Президент звернув увагу на те, що до столиці централізовано завезли багато людей, але не забезпечили їм елементарних умов комфорту і безпеки: мовляв, багато людей ночували на подвір’ї Києво-Печерської лаври, а під час ходи питну воду вірянам роздавала поліція, бо вони її не мали.

Що передувало: 27 липня тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату зібрались на Володимирській гірці, щоб відсвяткувати 1033 річницю хрещення Русі. Мізерна кількість людей мала на обличчі маски. Правоохоронці нарахували 55 тисяч учасників святкових заходів.