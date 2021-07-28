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Зеленский упрекнул Кличко из-за крестного хода УПЦ МП

Среда, 28 июля 2021, 11:39
Зеленский упрекнул Кличко из-за крестного хода УПЦ МП
УП

Президент Владимир Зеленский посетовал на плохую коммуникацию столичных властей относительно крестного хода прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, посвященного годовщине крещения Киевской Руси.

Источник: Зеленский в общении с журналистами на форуме "Украина 30. Децентрализация"

Прямая речь: "Вчера у нас был ход... 55 тысяч человек. Можно по-разному относиться. Я понимаю, что этот праздник... Но я от киевской власти не видел коммуникации. Все боятся, не хотят людям сказать: будьте осторожны.

Большинство людей - пожилого возраста, они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел ".

Детали: Президент обратил внимание на то, что в столицу централизованно завезли много людей, но не обеспечили им элементарных условий комфорта и безопасности: мол, многие ночевали во дворе Киево-Печерской лавры, а во время шествия питьевую воду верующим раздавала полиция, потому что у них ее не было.

Что предшествовало: 27 июля тысячи верующих Украинской православной церкви Московского патриархата собрались на Владимирской горке, чтобы отпразновать 1033 годовщину крещения Руси. Мизерное количество людей было в масках. Правоохранители насчитали 55 тысяч участников праздничных мероприятий.

Валентина Романенко, УП

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Темы: ЗеленскийКиевВиталий Кличкоцерковь
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