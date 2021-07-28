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Сокира в капот і спалені авто: у Харкові затримали банду, яка нападала на суддів і бізнесменів

Середа, 28 липня 2021, 13:23
Фото поліції

У Харкові затримали злочинне угруповання, яке залякувало та знищувало майно суддів, поліцейських та підприємців.

ДжерелоДепартамент внутрішньої безпеки Нацполіції

Дослівно: "Зловмисники надсилали поліцейським та суддям повідомлення з погрозами розправи, як попередження – встромляли сокиру в автівку або взагалі спалювали транспортний засіб правоохоронців. Така ж доля чекала і на підприємців, які відмовлялися сплачувати данину від прибутків із бізнесу". 

 

Деталі: Учасники банди – раніше судимі мешканці Харківщини, віком від 36 до 47 років. Зловмисники виконували замовлення, отримуючи вказівки від осіб, які мають вплив у кримінальних колах.

Серед злочинів банди:

  • залякування старшого оперуповноваженого поліції з особливо важливих справ Управління стратегічних розслідувань у Харківській області. Зазначається, що змовники збиралися ліквідувати поліцейського, але вирішили спершу залякати – у його авто встромили сокиру, а на телефон надіслали повідомлення з погрозами фізичної розправи.
  • пошкодження майно родини підприємців, яка відмовилася віддавати частину прибутку від бізнесу місцевим кримінальникам. Бандити спалили автівки родини Land Cruiser 200 та Infiniti FX 37.
  • напад на суддю одного із судів Харкова – спершу на вулиці жінку облили "зеленкою", а після того, як вона не винесла потрібне кримінальникам судове рішення, спалили її авто MAZDA CX-7. 

Правоохоронці провели 14 санкціонованих обшуків у фігурантів викритого угруповання.

36-річному та 47-річному чоловікам оголосили про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу групою осіб (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст.348 КК України).

Ще двом спільникам, 36 та 38 років, вручили підозри за знищення майна групою осіб (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 КК України).

Трьом підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, двом із них – без права внесення застави.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: поліціяХарківська область


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