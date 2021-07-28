Топор в капот и поджег авто: в Харькове задержали банду, нападавшую на судей и бизнесменов
В Харькове задержали преступную группировку, которая запугивала и уничтожала имущество судей, полицейских и предпринимателей.
Источник: Департамент внутренней безопасности Нацполиции
Дословно: "Злоумышленники направляли полицейским и судьям сообщения с угрозами расправы, как предупреждение – втыкали топор в машину или вообще сжигали транспортное средство правоохранителей. Такая же судьба ожидала и предпринимателей, которые отказывались платить дань от доходов от бизнеса".
Детали: Участники банды – ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет. Злоумышленники выполняли заказы, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах.
Среди преступлений банды:
- запугивание старшего оперуполномоченного полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Отмечается, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, но решили сначала запугать – в его машину воткнули топор, а на телефон прислали сообщения с угрозами физической расправы.
- повреждение имущества семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Бандиты сожгли машины семьи Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.
- нападение на судью одного из судов Харькова – сначала на улице женщину облили "зеленкой", а после того, как она не вынесла нужное уголовникам решение, сожгли ее машину MAZDA CX-7.
Правоохранители провели 14 санкционированных обысков у фигурантов преступной группировки.
36-летнему и 47-летнему мужчинам объявили о подозрении в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 УК Украины).
Еще двум сообщникам, 36 и 38 лет, вручили подозрения в порче имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины).
Трем подозреваемым суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, двум из них – без права внесения залога.
Предыстория:
- Ранее в Киевской области полиция задержала вооруженную преступную группировку, совершившую более 20 нападений на чиновников, судей и правоохранителей.