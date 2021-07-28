Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмигаль анонсував 47 млн доз вакцин до кінця року: 20 млн від Pfizer

Середа, 28 липня 2021, 13:51

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2021 року в Україну привезуть 47 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, 20 млн з них - від компанії Pfizer.

Джерело: засідання уряду 28 липня

Пряма мова: "Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає більше 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників.

Зокрема, за кошти держбюджету до кінця року буде привезено 20 млн доз вакцин від компанії Pfizer.

Цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення уже в 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ".

Деталі: Шмигаль додав, що Україна готується до спалаху COVID-19 через поширення штаму "Дельта".

Щоб мінімізувати поширення вірусу від людей, які повертаються з-за кордону, в Україні внесуть зміни щодо перетину кордону та режиму самоізоляції.

Нагадаємо: 

  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
  • Загалом в Україні проведено 5 081 924 щеплення.

Альона Мазуренко, УП
Теми: вакцинаціяУкраїнаШмигаль Covid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського

Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія

Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС

Новини 28 липня: нові правила перетину кордону, падіння літака

фото"Для мене було честю": Байден зустрівся з Тихановською

В авіакатастрофі на Прикарпатті загинули троє хасидів із США

Усі новини...
вакцинація
Італія: майже всі померлі від COVID-19 з лютого не були повністю вакциновані
В Україні здійснили більше 5 млн щеплень: 2 дози отримали 1,8 млн осіб
ЄС прозвітував про нове важливе досягнення у кампанії вакцинації
Останні новини
00:24
В уряді анонсують безкоштовний транспорт на КПВВ з окупованими територіями
23:59
Місія МВФ у вересні відвідає Україну
23:41
фотоМакрон подав скаргу на автора плаката, який зобразив його в образі Гітлера
23:28
фотоУкраїна та США вже домовилися підписати три документи під час візиту Зеленського
22:56
З 2022 року Україна запроваджує збір біометричних даних іноземців для видачі віз
22:34
Третя доза Pfizer значно посилює захист від "Дельти" – компанія
22:09
Новини економіки: Україна готова до траншу МВФ, тарифи на електроенергію розгляне РНБО
21:58
Довести в суді контроль РФ на Донбасі допоможуть покази полонених та зрадників – Ліщина
21:45
Зеленський змінив начальника Генштабу, командувачів ДШВ та ООС
21:31
ЄБРР планує надати Ощадбанку кредит у 100 млн євро з правом увійти в капітал
Усі новини...