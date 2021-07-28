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Шмигаль анонсував 47 млн доз вакцин до кінця року: 20 млн від Pfizer

Середа, 28 липня 2021, 13:51
Шмигаль анонсував 47 млн доз вакцин до кінця року: 20 млн від Pfizer

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2021 року в Україну привезуть 47 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, 20 млн з них - від компанії Pfizer.

Джерело: засідання уряду 28 липня

Пряма мова: "Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає більше 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників.

Зокрема, за кошти держбюджету до кінця року буде привезено 20 млн доз вакцин від компанії Pfizer.

Цієї кількості вакцин буде достатньо, щоб виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення уже в 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ".

Деталі: Шмигаль додав, що Україна готується до спалаху COVID-19 через поширення штаму "Дельта".

Щоб мінімізувати поширення вірусу від людей, які повертаються з-за кордону, в Україні внесуть зміни щодо перетину кордону та режиму самоізоляції.

Нагадаємо: 

  • Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
  • Загалом в Україні проведено 5 081 924 щеплення.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяУкраїнаШмигаль Covid-2019коронавірус
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