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Шмыгаль анонсировал 47 млн доз вакцин до конца года: 20 млн от Pfizer

Среда, 28 июля 2021, 13:51

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2021 года в Украину привезут 47 млн доз вакцин от коронавируса, 20 млн из них - от компании Pfizer.

Источник: заседание правительства 28 июля

Прямая речь: "Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит больше 47млн доз вакцин от различных производителей.

В частности, за средства госбюджета до конца года будет привезено 20 млн доз вакцин от компании Pfizer.

Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава".

Детали: Шмыгаль добавил, что Украина готовится к вспышке COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта".

Чтобы минимизировать распространение вируса от людей, которые возвращаются из-за границы, в Украине внесут изменения в ограничения из-за пересечения границы и режим самоизоляции.

Напомним: 

  • С начала прививочной кампании в Украине привито 3 264 715 человек, из них получили одну дозу - 3 264 713 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1 817 211 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • Всего в Украине проведено 5 081 924 прививки.

Алена Мазуренко, УП
Темы: вакцинацияУкраинаШмыгальCovid-2019коронавирус
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