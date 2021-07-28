Шмыгаль анонсировал 47 млн доз вакцин до конца года: 20 млн от Pfizer

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к концу 2021 года в Украину привезут 47 млн доз вакцин от коронавируса, 20 млн из них - от компании Pfizer.

Источник: заседание правительства 28 июля

Прямая речь: "Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит больше 47млн доз вакцин от различных производителей.

В частности, за средства госбюджета до конца года будет привезено 20 млн доз вакцин от компании Pfizer.

Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава".

Детали: Шмыгаль добавил, что Украина готовится к вспышке COVID-19 из-за распространения штамма "Дельта".

Чтобы минимизировать распространение вируса от людей, которые возвращаются из-за границы, в Украине внесут изменения в ограничения из-за пересечения границы и режим самоизоляции.

Напомним: