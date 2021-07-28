Активізм за права ЛГБТ став найбільш небезпечним в Україні

За перше півріччя 2021 року на підконтрольній Україні території зафіксували 53 випадки переслідування за громадську діяльність, із них 21 випадок стався у другому кварталі. Найбільш ризиковані ЛГБТ-активізм, антикорупційна діяльність та захист прав жінок.

Джерело: звіт Центру прав людини ZMINA, Hromadske

Деталі: Випадки переслідування за громадську діяльність зафіксували у 14 областях України. Найбільше – у Києві (22), Одеській області (7), Луганщині й Харківщині (по 3).

Як зазначають у ZMINA, за перші 6 місяців 2021 року випадки переслідування за громадську діяльність дещо почастішали у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (тоді зафіксували 50 інцидентів). Це може вказувати на незначне зростання рівня агресії щодо правозахисників та антикорупційних активістів в ­Україні.

"Цифри постійно зростають, ми бачимо цю динаміку з двох причин: по-перше, дійсно відбувається пожвавлення деяких негативних процесів, зокрема діяльності ультраправих угруповань: як офлайнової, коли вони намагаються зривати заходи або вчиняють напади, так і онлайн, а з іншого боку – і це добре на перспективу – активісти частіше повідомляють про тиск на себе і тому ми можемо виявити більше випадків та реагувати на них", – сказала дослідниця ZMINA Анастасія Москвичова.

Найчастіше зафіксовані випадки переслідування стосувалися спроби знищення чи пошкодження майна активістів (14), залякування (10) та фізичних нападів (8).

Окрім того, 6 випадків серед описаних інцидентів мали ознаки свідомої дискредитації громадських діячів, 4 – неправомірного юридичного переслідування, та по 3 – перешкоджання мирним зібранням та діяльності громадських організацій.

Також два випадки стосувалися незаконного затримання чи обшуку, а ще один – порушення приватності (стеження за активістом).

"ЛГБТ-активізм за весь час нашого спостереження вперше став найнебезпечнішим видом громадської діяльності. Антикорупційна діяльність і захист прав жінок також є найбільш ризикованими", – каже Москвичова.