Активизм за права ЛГБТ стал самым опасным в Украине

За первое полугодие 2021 года на подконтрольной Украине территории зафиксировали 53 случая преследования за общественную деятельность, из них 21 случай произошел во втором квартале. Наиболее рискованными являются ЛГБТ-активизм, антикоррупционная деятельность и защита прав женщин.

Источник: отчет Центра прав человека ZMINA, Hromadske

Детали: Случаи преследования за общественную деятельность зафиксировали в 14 областях Украины. Больше всего – в Киеве (22), Одесской области (7), Луганской и Харьковской (по 3).

Как отмечают в ZMINA, за первые 6 месяцев 2021 года случаи преследования за общественную деятельность несколько участились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда зафиксировали 50 инцидентов). Это может указывать на незначительный рост уровня агрессии в отношении правозащитников и антикоррупционных активистов в Украине.

"Цифры постоянно растут, мы видим эту динамику по двум причинам: во-первых, действительно происходит оживление некоторых негативных процессов, в частности деятельности ультраправых группировок: как оффлайновой, когда они пытаются срывать мероприятия или совершают нападения, так и онлайн, а с другой – и это хорошо на перспективу – активисты чаще сообщают о давлении на себя и поэтому мы можем обнаружить больше случаев и реагировать на них", – сказала исследовательница ZMINA Анастасия Москвичева.

Чаще всего зафиксированные случаи преследования касались попытки уничтожения или повреждения имущества активистов (14), запугивания (10) и физическим нападениям (8).

Кроме того, 6 случаев среди описанных инцидентов имели признаки сознательной дискредитации общественных деятелей, 4 – неправомерного юридического преследования, и по 3 – препятствование мирным собраниям и деятельности общественных организаций.

Также два случая касались незаконного задержания или обыска, а еще один – нарушения приватности (слежки за активистом).

"ЛГБТ-активизм за все время нашего наблюдения впервые стал самым опасным видом общественной деятельности. Антикоррупционная деятельность и защита прав женщин также является наиболее рискованными", – говорит Москвичева.