Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Активизм за права ЛГБТ стал самым опасным в Украине

Среда, 28 июля 2021, 13:59

За первое полугодие 2021 года на подконтрольной Украине территории зафиксировали 53 случая преследования за общественную деятельность, из них 21 случай произошел во втором квартале. Наиболее рискованными являются ЛГБТ-активизм, антикоррупционная деятельность и защита прав женщин.

Источник: отчет Центра прав человека ZMINA, Hromadske

Детали: Случаи преследования за общественную деятельность зафиксировали в 14 областях Украины. Больше всего – в Киеве (22), Одесской области (7), Луганской и Харьковской (по 3).

Как отмечают в ZMINA, за первые 6 месяцев 2021 года случаи преследования за общественную деятельность несколько участились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда зафиксировали 50 инцидентов). Это может указывать на незначительный рост уровня агрессии в отношении правозащитников и антикоррупционных активистов в Украине.

"Цифры постоянно растут, мы видим эту динамику по двум причинам: во-первых, действительно происходит оживление некоторых негативных процессов, в частности деятельности ультраправых группировок: как оффлайновой, когда они пытаются срывать мероприятия или совершают нападения, так и онлайн, а с другой – и это хорошо на перспективу – активисты чаще сообщают о давлении на себя и поэтому мы можем обнаружить больше случаев и реагировать на них", – сказала исследовательница ZMINA Анастасия Москвичева.

Чаще всего зафиксированные случаи преследования касались попытки уничтожения или повреждения имущества активистов (14), запугивания (10) и физическим нападениям (8).

Кроме того, 6 случаев среди описанных инцидентов имели признаки сознательной дискредитации общественных деятелей, 4 – неправомерного юридического преследования, и по 3 – препятствование мирным собраниям и деятельности общественных организаций. 

Также два случая касались незаконного задержания или обыска, а еще один – нарушения приватности (слежки за активистом).

"ЛГБТ-активизм за все время нашего наблюдения впервые стал самым опасным видом общественной деятельности. Антикоррупционная деятельность и защита прав женщин также является наиболее рискованными", – говорит Москвичева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: активистынападениеправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
активисты
Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ
"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму
В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: