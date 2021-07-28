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СБУ дозволила виступати російським гуртам на фестивалі "Файне місто"

Середа, 28 липня 2021, 14:45
СБУ дозволила виступати російським гуртам на фестивалі Файне місто

Служба безпеки України завершила перевірку російських громадян, які приїдуть на фестиваль "Файне місто" у Тернопіль, і не виявила підстав забороняти їм виступати.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко в коментарі УП, Zaxid.net

Пряма мова Дехтяренка: "Перевірка щодо законності перебування на території України та перетину кордону російськими громадянами, які беруть участь у фестивалі "Файне місто", завершилася 27 липня. Підстав для заборони перебувати в Україні російським гуртам немає".

Деталі: Йдеться про обслуговуючий персонал та учасників чотирьох російських гуртів – Louna, "Порнофільми", Wildways та Anacondaz, які у 2017 році виступали в окупованому Криму (трирічна заборона на в’їзд для них уже закінчилася –ред).

Zaxid.net зазначає, що частина із цих гуртів не вперше виступатиме на фестивалі "Файне місто". Так, "Порнофільми" уже виступали у Тернополі у 2017 та 2018 роках, а Wildways – у 2019-му.

Сам фестиваль "Файне місто" розпочався 28 липня і триватиме до 1 серпня.

Що передувало: Міський голова Тернополя Сергій Надал  попросив Службу безпеки України в Тернопільській області перевірити учасників музичного фестивалю "Файне місто", зокрема російські гурти. 

Приводом для звернення стала заява місцевого осередку "Правого сектора", який 16 липня заявив, що на фестивалі "Файне місто" виступлять чотири гурти з країни-окупанта.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосія
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