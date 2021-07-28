СБУ разрешила выступать российским группам на фестивале "Файне місто"

Служба безопасности Украины завершила проверку российских граждан, которые приедут на фестиваль "Файне місто" в Тернополь и не нашла оснований запрещать им выступать.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, Zaxid.net

Прямая речь Дехтяренко: "Проверка законности пребывания на территории Украины и пересечения границы российскими гражданами, которые принимают участие в фестивале "Файне місто", завершилась 27 июля. Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нет".

Детали: Речь идет об обслуживающем персонале и участниках четырех российских групп - Louna, "Порнофильмы", Wildways и Anacondaz, которые в 2017 году выступали в оккупированном Крыму (трехлетний запрет на въезд для них уже закончился -ред).

Zaxid.net отмечает, что часть этих групп не первый раз будут выступать на фестивале "Файне місто". Так, "Порнофильмы" уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.

Сам фестиваль "Файне місто" начался 28 июля и продлится до 1 августа.

Что предшествовало: Городской председатель Тернополя Сергей Надал попросил Службу безопасности Украины в Тернопольской области проверить участников музыкального фестиваля "Файне місто", в частности российские группы.

Поводом для обращения стало заявление местной ячейки "Правого сектора", который 16 июля заявил, что на фестивалевыступят четыре группы из страны-оккупанта.