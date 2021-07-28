Слідчі СБУ прийшли на ще одне сміттєзвалище у Києві

Слідчі Служби безпеки України після слідчих дій на полігоні твердих побутових відходів №5 відбирають зразки ґрунтів, повітря й води на полігоні будівельних та великогабаритних відходів №6 у справі стосовно ПрАТ "Київспецтранс".

Джерело: ПрАТ "Київспецтранс"

Дослівно: "Слідчі дії Служби безпеки України стосовно ПрАТ "Київспецтранс" сьогодні продовжилися на полігоні будівельних та великогабаритних відходів № 6, розташованому на вул., Пирогівський шлях, 94-96. Згідно ухвали суду, тут, крім іншого, відбираються зразки ґрунтів, повітря, води.

Завдяки публічному розголосу щодо вчорашніх подій на полігоні №5, сьогодні слідчий оголосив рішення не припиняти роботу полігону, зауваживши, що прибулі не заважатимуть роботі транспорту та спецтехніки, та додержуватимуться техніки безпеки".

Деталі: "Київспецтранс" запевняє, що буде всіляко сприяти проведенню законних слідчих дій, які не порушують встановленого режиму роботи його підрозділів.

У той же час у компанії заявляють про численні процедурні порушення, що були допущені 27 липня при огляді території полігону №5, та зафіксовані адвокатом Київспецтрансу.

ПрАТ "Київспецтранс" заявляє, що на полігонах №5 та №6 впроваджена та діє система моніторингу стану навколишнього природного середовища.

"Згідно з установленими законом нормативами здійснюються всі необхідні заміри та лабораторні дослідження, як на територіях об’єктів, так і в межах санітарно-захисних зон. Контролюється стан ґрунтів, повітря, стічних та поверхневих вод, здійснюється контроль рівня та якості підземних вод і таке інше", – заявляє компанія.

"Київ є єдиним містом в Україні, де потоки побутових та будівельних відходів розділені і складуються на двох різних полігонах. Це дало можливість зменшити там ризик виникнення пожеж", – додали у "Київспецтрансі".

Цьому передувало: 27 липня близько 30 співробітників СБУ прибули на полігон твердих побутових відходів №5 для виконання слідчих дій, роботу сміттєзвалища було зупинено.