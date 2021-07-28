Следователи СБУ пришли на еще одну мусоросвалку в Киеве

Следователи Службы безопасности Украины после следственных действий на полигоне твердых бытовых отходов №5 отбирают образцы почвы, воздуха и воды на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6 по делу в отношении ЧАО "Киевспецтранс".

Источник: ЧАО "Киевспецтранс"

Дословно: "Следственные действия Службы безопасности Украины относительно ЧАО "Киевспецтранс" сегодня продолжились на полигоне строительных и крупногабаритных отходов №6, расположенном на ул. Пироговский путь, 94-96. Согласно постановлению суда, здесь, помимо прочего, отбираются образцы почв, воздуха, воды.

Благодаря публичной огласке относительно вчерашних событий на полигоне №5, сегодня следователь объявил решение не прекращать работу полигона, отметив, что прибывшие не будут мешать работе транспорта и спецтехники, и будут придерживаться техники безопасности".

Детали: "Киевспецтранс" уверяет, что будет всячески способствовать проведению законных следственных действий, которые не нарушают установленного режима работы его подразделений.

В то же время в компании заявляют о многочисленных процедурных нарушениях, допущенных 27 июля при осмотре территории полигона №5 и зафиксированных адвокатом "Киевспецтранса".

ЧАО "Киевспецтранс" заявляет, что на полигонах №5 и №6 введена и действует система мониторинга состояния окружающей среды.

"Согласно установленным законом нормативам осуществляются все необходимые замеры и лабораторные исследования, как на территориях объектов, так и в пределах санитарно-защитных зон. Контролируется состояние почв, воздуха, сточных и поверхностных вод, осуществляется контроль уровня и качества подземных вод и т.д.", – заявляет компания.

"Киев является единственным городом в Украине, где потоки бытовых и строительных отходов разделены и складируются на двух разных полигонах. Это дало возможность уменьшить там риск возникновения пожаров", – добавили в "Киевспецтрансе".

Этому предшествовало: 27 июля порядка 30 сотрудников СБУ прибыли на полигон твердых бытовых отходов №5 для выполнения следственных действий, работа свалки была остановлена.